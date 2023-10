Tebas: «Me parece raro que un Mundial empiece con tres partidos a tantos kilómetros»

in

Gijón, 6 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró este viernes "un poco raro" que un Mundial como el de 2030 "empiece con tres partido a tantos kilómetros", en referencia a los que se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, pero destacó que se trata de "una gran noticia" para el territorio español, su designación junto a Portugal y Marruecos.

"Es una gran noticia para España. Un poco sorpresiva. No porque no se lo merezca, sino por el momento. Y un poco por la configuración. Es una buena noticia. Solo falta afrontar bien el reto. Me parece un poco raro que un Mundial empiece con tres partidos a tantos kilómetros", insistió durante una visita a Gijón para participar en una reunión con los clubes del norte de España sobre temas presupuestarios.

Al mencionar el "momento" del anuncio, Tebas se refirió a los cambios experimentados en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que han supuesto la salida de su presidente Luis Rubiales tras la polémica generada por su actuación tras el Mundial femenino, los cuales ve positivos: "Las cosas han cambiado para bien en la Federación", destacó.

"Todo lo que sea entendernos en temas de gestión en el fútbol profesional y aficionado nos va a llevar a una mejora en España y a una organización mejor del Mundial", afirmó el dirigente, que destacó el hecho de que este año se sepan antes "los países que las sedes" de la Copa del Mundo que se disputará en 2030.

"Este es un Mundial en que antes se han sabido los países que las sedes, pero espero que Asturias, Gijón tenga su sede en el Mundial", resaltó.

Por: EFE