Madrid, 21 dic (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga "no supone una autorización para su celebración", dijo que se juega "veinticinco cenas a que en dos años, seis o en ocho" no habrá competición e ironizó con que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, "nunca pierde" y el entorno del club blanco "construye la historia".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol.

Tebas, tras asistir a la toma de posesión de José Manuel Rodríguez Uribes como nuevo secretario de Estado para el Deporte, declaró que la "resolución no supone la autorización de la Superliga".

"Lo que dice la sentencia es que el tribunal nacional es el encargado de ver si las normas que ha puesto UEFA para autorizar competiciones cumplen la transparencia y la no discriminación y dice que la UEFA y la FIFA tienen que tener normas claras en esa materia de transparencia y no discriminación. No autoriza la Superliga", subrayó.

Tebas subrayó en varias ocasiones que "no hay ninguna opción de que en uno o dos años haya Superliga".

"Hay que leer la sentencia de 75 páginas que remite al tribunal nacional, a que tome una decisión si las normas que tiene la UEFA actualmente cumplen la transparencia y no discriminación y si las normas se pueden someter a ello", comentó.

"Habrá que esperar una sentencia de un tribunal español. La UEFA no va a tener problemas en demostrar lo que piden. Quedan como mínimo ocho años para que un juzgado autorice la SuperLiga", expresó Tebas, que ironizó al decir que "Florentino nunca pierde".

"El entorno del Real Madrid ha construido la historia. Viene construyendo el relato de que iban a ganar y no queda más remedio que decir que van a ganar. No es así. Remito a que os leáis la sentencia", apuntó Tebas, que pasó a calificar la Superliga como una "competición de barra de bar de las seis de la mañana".

"Ya me voy a las seis. No tiene la licencia. Han llevado a la intoxicación y un relato que no es cierto. Me juego 25 cenas a que en dos años y en seis y en ocho tampoco hay", manifestó.

Bernd Reichart, consejero delegado de A22, empresa promotora de la Superliga, afirmó tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han "ganado el derecho a competir" y que los aficionados podrán ver gratis los partidos.

"¡Cómo puede decir que va a ser gratis!. Tiene que ir embriagado de éxito, que es lo que se toman a las seis de la mañana en ese bar. Si su jefe Florentino Pérez lo escucha lo despide. Es imposible con los números que dicen tener. La Superliga mata la Ligas nacionales. No lo aceptaría ningún club, muy poquitos. Las posibilidades son cero de hacer la SuperLiga", dijo Tebas, "muy contento porque tengo más seguridad en lo que va a pasar".

"La sentencia no dice que UEFA no pueda tener monopolio de competiciones, lo que dice que dentro de esa posición monopolística hay una parte, al autorizar competiciones, que puede tener un abuso de poder", señaló.

"Ahora no se podrían juntar clubes para una SuperLiga al amparo de la UEFA. Por libre lo han podido hacer como los amistosos. Ya he visto la declaración de clubes apoyando a clubes, solo he visto uno, el que va a jugar el torneo bilateral que se llama Barcelona", confesó.

Tebas coincidió en la sede del Consejo Superior de Deportes con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pero no se saludaron ni intercambiaron ningunas palabras.

"No le he saludado ni creo que me salude para hablar de esto. Puedo estar cerca físicamente pero intelectualmente en las antípodas. Hablé con él hace unos años y es imposible avanzar. Es un modelo muy en contra de las Ligas nacionales. ¿Qué supondrá para nuestra Liga que el campeón no acceda a una Liga de Campeones? Es lo que han creado", dijo.

"Si triunfasen las teorías del Madrid perdería el aficionado y todo el deporte en general. No hay posibilidad de negociar. Cuando te quieren echar de tu casa no puedes negociar. No negocio nada de este tema", apuntó.

"Han ido a los tribunales y sigamos en ese camino. Que decida el Tribunal español. La relación es interesante en muchos aspectos. Ya he visto como se ha autorizado el relato", declaró Tebas, que no piensa en un posible apoyo gubernamental a esta nueva competición.

"No pienso en esas cuestiones. El Gobierno tiene mucho trabajo y temas más importantes que esto. Yo creo que hoy no será su preocupación, hay una resolución", concluyó.

