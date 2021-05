En la primera etapa del Tour de Ruanda disputada sobre 115 kilómetros entre Kigali y Rwamagana, el ciclismo colombiano fue protagonista luego de que Brayan Sánchez, del Team Medellín se llevara la primera victoria y se posicionara como el líder de la primera prueba.

El ciclista colombiano, quien viene de ganar dos etapas en la Vuelta a Colombia, se posicionó en primer lugar en el embalaje sobre Alex Hoehn (Wildlife Generation Pro Cycling) y del colombiano Wbeimar Roldán también perteneciente al Team Medellín, quien se ubicó en el tercer lugar.

La ubicación de cinco ‘escarabajos’ en el top 10 del escalafón evidenció el dominio de los colombianos durante la carrera. Sánchez y Roldán, primero y tercero, Jhonatan Restrepo quinto, Daniel Muñoz sexto y Santiago Umba octavo.

Asimismo, las clasificaciones intermedias también estuvieron marcadas por el poderío de los ciclistas colombianos, con Bernardo Suaza líder de la montaña y Santiago Umba, líder entre los jóvenes.

El próximo lunes se disputará la segunda fracción de la etapa, la cual parte desde Kigali y recorrerá 120 kilómetros hasta la línea final en Huye.

With his stage win, @brayans1994 become the 1st #Colombian to wear the Tour du Rwanda golden Tunic.

