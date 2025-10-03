¡Dominio total y adrenalina pura! Team Medellín EPM y Sistecrédito se coronan en el vibrante cierre del Criterium Medellín

Minuto30
    Resumen: El Criterium Medellín finalizó con un emocionante doblete en las categorías élite, demostrando el dominio del Team Medellín EPM en hombres y de Sistecrédito en damas. El evento, que se disputó en un circuito ágil y corto cerca del edificio EPM, puso a prueba a cerca de 400 ciclistas. En la élite masculina, Víctor Ocampo del Team Medellín EPM se llevó la victoria y sus compañeros Wilmar Paredes y Robigzon Oyola completaron una barrida histórica en el podio. Por su parte, en la élite femenina, Samara Bedoya de Sistecrédito se coronó campeona, seguida por su compañera Érica Botero. El Criterium Medellín repartió más de 60 millones de pesos en premios, consolidando a la ciudad como un importante centro de eventos ciclísticos y destacando el potencial futuro del formato para promover el deporte colombiano.

    Con un emocionante doblete en las categorías élite, finalizó el evento Criterium Medellín, que durante dos días llenó de velocidad y adrenalina las calles cercanas al edificio Inteligente de EPM.

    El Team Medellín EPM dominó la categoría de élite hombres copando el podio, mientras que Sistecrédito se llevó el máximo galardón en la categoría élite damas.

    La jornada del segundo día se cumplió en un circuito de 1,5 kilómetros, un formato ágil y pocas veces visto en la ciudad que puso a prueba la estrategia y la resistencia de los cerca de 400 ciclistas participantes.

    En la categoría élite hombres, el Team Medellín EPM demostró su poderío. El triunfo fue para Víctor Ocampo, quien con un ataque certero logró fugarse y llegar en solitario a la meta.

    Foto: Cortesía Team Medellín EPM

    El podio fue un asunto familiar para el equipo local, pues Ocampo fue escoltado por sus compañeros Wilmar Paredes (segundo) y Robigzon Oyola (tercero), logrando una histórica barrida.

    Víctor Ocampo, visiblemente satisfecho, comentó sobre la carrera: «Nos recibió un bonito día aquí en el edificio EPM. Un circuito demasiado exigente, muy bonito me parece a mí, muy el lugar, el espacio, la gente.

    Ataqué, los compañeros y yo íbamos atacando, y al final ataqué yo, me fui casi después de la mitad del recorrido y logramos llegar a término para celebrar.»

    Foto: Cortesía Team Medellín EPM

    La emoción no fue menor en la categoría élite damas, donde el equipo Sistecrédito se coronó campeón.

    Samara Bedoya se alzó con el título, seguida de su compañera de equipo, Érica Botero, quien ocupó el segundo escalón del podio. Sara Corrales completó el trío de ganadoras de la jornada.

    El evento, que repartió más de 60 millones de pesos en premios, reunió a deportistas de diversas categorías, desde infantiles hasta máster y profesionales.

    José Julián Velásquez, director del Criterium Medellín, expresó su gran satisfacción con el desarrollo de la carrera y destacó el potencial a futuro del evento:

    «Yo creo que este evento es uno de los que más futuro pueden tener en el ciclismo colombiano,» afirmó Velásquez.

    Foto: Cortesía Team Medellín EPM

    Éste subrayó que el evento cumple una doble función, la promoción del ciclismo colombiano al incluir a todas las categorías, y la oportunidad para las marcas de ganar visibilidad gracias al circuito corto que permite al público ver a los atletas «durante mucho tiempo y en muchas ocasiones.»

    El éxito del Criterium Medellín consolida a la ciudad como un centro de grandes eventos ciclísticos, apostando por formatos dinámicos que cautivan tanto a atletas como a espectadores.

    Foto: Cortesía Team Medellín EPM

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

