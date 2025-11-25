¡Te lleva, te espera y te recoge! TransMilenio activa Operación Especial para el concierto de Dua Lipa en El Campín

Resumen: TransMilenio ha anunciado un plan de movilidad especial para facilitar la llegada y salida de los asistentes al concierto de Dua Lipa en el Estadio El Campín el próximo 28 de noviembre
Minuto30.com .- TransMilenio ha anunciado un plan de movilidad especial para facilitar la llegada y salida de los asistentes al concierto de Dua Lipa en el Estadio El Campín el próximo 28 de noviembre. El objetivo es ofrecer un servicio con “ritmo, estilo y cero complicaciones”.
Para Llegar a El Campín
Los asistentes al concierto podrán utilizar los siguientes servicios:
-
Servicios Troncales: Habrá 13 servicios troncales que operarán desde las estaciones cercanas al Movistar Arena y Campín–UAN.
-
Rutas Zonales: Se dispondrán 23 rutas zonales que circulan alrededor del estadio por vías clave como la Calle 63, Calle 53, NQS y Carrera 24.
Para Volver a Casa
Para garantizar un regreso seguro, TransMilenio habilitará rutas troncales especiales que operarán de manera dinámica según la demanda:
-
Rutas de Retorno: Se ofrecerán 8 rutas troncales especiales con destino a los principales portales de la ciudad: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.
TransMilenio recomienda a los usuarios estar atentos a la operación dinámica de los servicios para planificar su viaje de vuelta.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios