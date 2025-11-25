Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    ¡Te lleva, te espera y te recoge! TransMilenio activa Operación Especial para el concierto de Dua Lipa en El Campín

    TransMilenio recomienda a los usuarios estar atentos a la operación dinámica de los servicios para planificar su viaje de vuelta

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de redes: @DUALIPA
    ¡Te lleva, te espera y te recoge! TransMilenio activa Operación Especial para el concierto de Dua Lipa en El Campín

    Resumen: TransMilenio ha anunciado un plan de movilidad especial para facilitar la llegada y salida de los asistentes al concierto de Dua Lipa en el Estadio El Campín el próximo 28 de noviembre

    Minuto30.com .- TransMilenio ha anunciado un plan de movilidad especial para facilitar la llegada y salida de los asistentes al concierto de Dua Lipa en el Estadio El Campín el próximo 28 de noviembre. El objetivo es ofrecer un servicio con “ritmo, estilo y cero complicaciones”.

    Para Llegar a El Campín

    Los asistentes al concierto podrán utilizar los siguientes servicios:

    • Servicios Troncales: Habrá 13 servicios troncales que operarán desde las estaciones cercanas al Movistar Arena y Campín–UAN.

    • Rutas Zonales: Se dispondrán 23 rutas zonales que circulan alrededor del estadio por vías clave como la Calle 63, Calle 53, NQS y Carrera 24.

    Para Volver a Casa

    Para garantizar un regreso seguro, TransMilenio habilitará rutas troncales especiales que operarán de manera dinámica según la demanda:

    • Rutas de Retorno: Se ofrecerán 8 rutas troncales especiales con destino a los principales portales de la ciudad: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

    TransMilenio recomienda a los usuarios estar atentos a la operación dinámica de los servicios para planificar su viaje de vuelta.


