“Te empaco en ‘DEA Airlines’”: Abelardo De La Espriella lanza dura advertencia a Petro tras declaraciones de Trump

Resumen: El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó una dura advertencia al presidente Gustavo Petro tras las declaraciones de Donald Trump, quien lo acusó de liderar el narcotráfico. De La Espriella celebró el pronunciamiento del exmandatario estadounidense, aseguró que sus denuncias ante la justicia de EE. UU. fueron confirmadas y prometió que, si llega al poder, restablecerá la alianza con Washington y no habrá impunidad “ni para los bandidos de fusil ni para los de corbata”.

El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lo señalara como supuesto líder del narcotráfico.

De La Espriella, quien ha mantenido una postura abiertamente opositora frente al actual Gobierno, aseguró que las declaraciones de Trump confirman las denuncias que él mismo presentó meses atrás ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En marzo de este año, el abogado radicó una solicitud ante la fiscal general Pamela Bondi para que se adelantara un proceso judicial contra Petro y el exministro de Defensa Iván Velásquez, por presuntos vínculos con el llamado Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales asociadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el precandidato, bajo el gobierno de Petro, Colombia “se ha convertido en un santuario para el narcotráfico”, donde —según él— se debilitó a la Fuerza Pública y se fortaleció a los grupos criminales. “Petro ha entregado las zonas cocaleras del Catatumbo y del suroccidente del país a la narco guerrilla, creando una zona binacional con el dictador venezolano para expandir la producción y el tráfico de cocaína”, afirmó.

Esto le podría interesar: Petro califica a Trump de «grosero e ignorante» tras señalarlo como “líder del narcotráfico”

De La Espriella también celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender los subsidios y ayudas a Colombia, y reiteró que, si llega a la Presidencia, su administración buscará recuperar la alianza histórica con Washington. “Cuando asuma la Presidencia, Colombia volverá a ser un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró.

Con tono desafiante, el líder del movimiento Defensores de la Patria envió un mensaje directo a Petro: “Te lo dije, Petro: tan pronto sea presidente y la justicia norteamericana te pida en extradición, te empaco en ‘DEA Airlines’. En mi gobierno no habrá impunidad ni para los bandidos de fusil ni para los de corbata”, señaló.

Finalmente, De La Espriella sostuvo que su propuesta de política exterior se basará en la seguridad, la soberanía y la cooperación con Estados Unidos, y no en la “complicidad con regímenes criminales”. Aseguró que el llamado “socialismo del siglo XXI” no es una ideología política, sino “la fachada de un cartel transnacional que usa la política para encubrir sus negocios ilícitos”.