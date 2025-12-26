¿Te amas a ti mismo?

Resumen: Empieza a quererte realmente, dejando en el pasado todo lo doloroso y convierte esas experiencias negativas en aprendizaje y sabiduría
¿Alguna vez te has preguntado cómo te estás tratando a ti mismo? ¿Te aceptas, valoras y amas ser cómo eres? o ¿sientes que preferirías ser diferente y hay muchas cosas de ti que odias y rechazas? Aunque éstas preguntas puedan sonar un poco ilógicas, porque asumimos que todos amamos la forma en que fuimos creados, con todas nuestras cualidades y defectos, para muchos en el fondo de sus corazones son preguntas que los martirizan diariamente y tienen una lucha interna porque no les gusta ser como son, ni verse como se ven. Lo que muchas personas no saben es qué debido a esos conflictos internos, conscientes o subconscientes, pueden haber ocasionado que su niño interior esté herido y sufriendo actualmente.
Si no logras sanar esas heridas, no solo te van a afectar negativamente a ti, sino que se las puedes transmitir a tus seres queridos. Estas heridas que llevas cargando silenciosamente son las que no te dejan amarte a ti mismo y si no te cuidas, si no tienes paz interior, si no eres feliz con el ser que tienes dentro, te vas a enfermar y tampoco vas a poder compartir tu alegría y felicidad con otras personas.
Empieza a quererte realmente, dejando en el pasado todo lo doloroso y convierte esas experiencias negativas en aprendizaje y sabiduría. Utiliza esa energía positiva que te lleve a apreciar lo que eres y disfrutar tu vida sin importar el qué dirán, ni lo que suceda en el exterior, recuperando así tu confianza y amor propio. Para que esto sea una realidad, debes comenzar un plan continuo donde envíes a tu subconsciente nuevas creencias positivas y para eso debes tener ciertas prácticas diarias:
• Cuida tu cuerpo: Mírate en el espejo, agradece por el cuerpo que tienes, sin él no podrías estar en esta tierra, ya que él es el vehículo conductor con tu espíritu y dale gracias por ser como es. Sé consciente desde hoy del descanso que le estás dando, de las actividades que haces para consentirlo, de cómo lo estás alimentando y del ejercicio físico que estás realizando. Recuerda que si no sacas tiempo para cuidarte hoy, luego obligatoriamente tendrás que sacar tiempo para soportar una enfermedad o para estar en un hospital.
• Cuida tu mente: Practica la auto observación de lo que sucede en tu interior. Así podrás ser consciente de los pensamientos que producen esas emociones y que te llevan a sentimientos que te están llevando a actuar como lo haces. Reconoce las heridas que llevas desde años y las creencias negativas que hacen que no creas en ti, para que puedas cambiarlas por unas nuevas que te lleven a amarte y aceptarte como eres.
• Ama tus debilidades e imperfecciones: No seas psicorrigido, ni duro contigo mismo, entiende que eres humano y que cometes errores, el querer ser perfecto solo te traerá frustración y tristeza. Esas imperfecciones forman parte de ti mismo y te hacen auténtico.
• Perdónate a ti mismo: Lo que haya sucedido en el pasado, ya pasó y no volverá. Si tomaste decisiones equivocadas, si hubo dolor, si te arrepientes de cosas que hiciste y ya no puedes cambiar, debes perdonarte y entender que son parte de tu proceso de aprendizaje, para no volver a cometer las mismas equivocaciones. Esa es la verdadera sabiduría.
Si quieres encontrar tu paz interior y ser realmente feliz, empieza por escuchar la voz interior que emana de tu corazón, muchas veces ella está gritando y tu no la quieres escuchar. Ten la certeza de que esa voz nunca se equivoca, y podrás disfrutar a plenitud el milagro de estar vivo y consciente, gozándote la incertidumbre y la capacidad de asombro en cada paso que des en tu gran camino.
