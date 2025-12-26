Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Te amas a ti mismo?

    Por: Papá Jaime

    ¿Te amas a ti mismo?

    Resumen: Empieza a quererte realmente, dejando en el pasado todo lo doloroso y convierte esas experiencias negativas en aprendizaje y sabiduría

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    ¿Alguna vez te has preguntado cómo te estás tratando a ti mismo? ¿Te aceptas, valoras y amas ser cómo eres? o ¿sientes que preferirías ser diferente y hay muchas cosas de ti que odias y rechazas? Aunque éstas preguntas puedan sonar un poco ilógicas, porque asumimos que todos amamos la forma en que fuimos creados, con todas nuestras cualidades y defectos, para muchos en el fondo de sus corazones son preguntas que los martirizan diariamente y tienen una lucha interna porque no les gusta ser como son, ni verse como se ven. Lo que muchas personas no saben es qué debido a esos conflictos internos, conscientes o subconscientes, pueden haber ocasionado que su niño interior esté herido y sufriendo actualmente.

    Si no logras sanar esas heridas, no solo te van a afectar negativamente a ti, sino que se las puedes transmitir a tus seres queridos. Estas heridas que llevas cargando silenciosamente son las que no te dejan amarte a ti mismo y si no te cuidas, si no tienes paz interior, si no eres feliz con el ser que tienes dentro, te vas a enfermar y tampoco vas a poder compartir tu alegría y felicidad con otras personas.

    Empieza a quererte realmente, dejando en el pasado todo lo doloroso y convierte esas experiencias negativas en aprendizaje y sabiduría. Utiliza esa energía positiva que te lleve a apreciar lo que eres y disfrutar tu vida sin importar el qué dirán, ni lo que suceda en el exterior, recuperando así tu confianza y amor propio. Para que esto sea una realidad, debes comenzar un plan continuo donde envíes a tu subconsciente nuevas creencias positivas y para eso debes tener ciertas prácticas diarias:

    •⁠ Cuida tu cuerpo: Mírate en el espejo, agradece por el cuerpo que tienes, sin él no podrías estar en esta tierra, ya que él es el vehículo conductor con tu espíritu y dale gracias por ser como es. Sé consciente desde hoy del descanso que le estás dando, de las actividades que haces para consentirlo, de cómo lo estás alimentando y del ejercicio físico que estás realizando. Recuerda que si no sacas tiempo para cuidarte hoy, luego obligatoriamente tendrás que sacar tiempo para soportar una enfermedad o para estar en un hospital.

    •⁠ Cuida tu mente: Practica la auto observación de lo que sucede en tu interior. Así podrás ser consciente de los pensamientos que producen esas emociones y que te llevan a sentimientos que te están llevando a actuar como lo haces. Reconoce las heridas que llevas desde años y las creencias negativas que hacen que no creas en ti, para que puedas cambiarlas por unas nuevas que te lleven a amarte y aceptarte como eres.

    •⁠ ⁠Ama tus debilidades e imperfecciones: No seas psicorrigido, ni duro contigo mismo, entiende que eres humano y que cometes errores, el querer ser perfecto solo te traerá frustración y tristeza. Esas imperfecciones forman parte de ti mismo y te hacen auténtico.

    •⁠ ⁠Perdónate a ti mismo: Lo que haya sucedido en el pasado, ya pasó y no volverá. Si tomaste decisiones equivocadas, si hubo dolor, si te arrepientes de cosas que hiciste y ya no puedes cambiar, debes perdonarte y entender que son parte de tu proceso de aprendizaje, para no volver a cometer las mismas equivocaciones. Esa es la verdadera sabiduría.

    Si quieres encontrar tu paz interior y ser realmente feliz, empieza por escuchar la voz interior que emana de tu corazón, muchas veces ella está gritando y tu no la quieres escuchar. Ten la certeza de que esa voz nunca se equivoca, y podrás disfrutar a plenitud el milagro de estar vivo y consciente, gozándote la incertidumbre y la capacidad de asombro en cada paso que des en tu gran camino.

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.