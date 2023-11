in

Taylor Swift tendría visita de amor en Argentina de parte de su novio actual quien la acompañaría en uno de shows en Buenos Aires.

En Tour «The Eras Tour» de Taylor Swift estará en Argentina hasta el sábado 11 de noviembre, lo que tiene convulsionada a la capital y los bonaerenses que compraron sus entradas. Será un Sold Out como lo vivido en Medellín con «RBD. Los detalles del show que se han visto en el cine gracias a la película, tienen las expectativas en que será algo monumental. La couta de farándula la pone Travis Kelce, novio de la cantante y quien tendría listas las maletas para «una visita de amor en Argentina. Bueno así lo llaman medios internacionales, que cocieron que el jugador de la NFL podría sorprenderla. El mes pasado ET dijo que Taylor y el deportista habían hecho un pacto que él la acompañaría en giras internacionales, de acuerdo a una fuentes «el tight end de los Kansas City Chiefs definitivamente viajará». La única condición es que debe asegurase, «de regresar a tiempo para sus actividades «tiene que volver el domingo para entrenar el lunes”. Fue el podcast de su hermano que dio la pista del viaje y las maletas.

TRAVIS KELCE EMPACARÍA MALETAS PARA ARGENTINA

