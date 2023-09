VIDEOS. Taylor Swift se dejó llevar por el ritmo de la música de Shakira en ‘Video Music Awards’

in

Taylor Swift bailó ritmo de Shakira en ‘Video Music Awards’. A través de redes sociales se conocieron varios videos que dejaron ver la reacción de la cantante Taylor Swift, quien no puso ocultar su felicidad al escuchar a la barranquillera.

Taylor Swift quedó sorprendida con el vozarrón de Shakira, quien brindó un espectacular show en los MTV Video Music Awards 2023

La ceremonia de entrega se celebró en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), donde se reunieron la mayoría de estrellas musicales del mundo.

Taylor nos representa a todos cuando vemos bailar a Shakira pic.twitter.com/zjR5dJwRez — Swiftie Mexicana (@LaTayMexicana) September 13, 2023

TAYLOR SWIFT DURANTE LA ACTUACIÓN DE SHAKIRA EN LOS VMAs SÍ SOY pic.twitter.com/0Ytm2uu6j6 — Cris Fuertes (@crisfuertes__) September 13, 2023

La colombiana de 46 años deslumbró no solo por su talento si no por los looks, dejando ver su piernas, espaldas y abdominales dejó boquiabiertos a sus seguidores

Es de anotar que la cantante Taylor Swift sumó un total de 9 trofeos mientras que Shakira se llevó dos galardones. La barranquillera se llevó un galardón de homenaje a su carrera y otro con Karol G por su colaboración ‘TGQ’.

En los premios también se vio la actuación de artistas como Anitta, Cardi B, Demi Lovato, Diddy, Doja Cat, Fall Out Boy, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Måneskin, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo y Peso Pluma.

Miren este vídeo de Taylor cantando Shakira para tener un precioso miércoles. pic.twitter.com/fFcoHnCIqG — emi (@eeemiliano) September 13, 2023

