Taylor Swift arrasará en taquilla y será directora de cine según director de cine quien actuó por la huelga de actores.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Shawn Levy director de Deadpool 3, afirmó que «Taylor Swift al dirigir su video» corto musical «All Too Well» demostró que está lista para cosas más grandes. En varios momentos ella detrás de cámaras, lograba ángulos y detalles que sus «actores» y ella misma creaban una verdadera película. En una ocasión al verla trabajar pensó por su experiencia que: «así lo haría Steven Spielberg«. Algo que dejó sorprendido al director. Levy contó que no habló sobre su experiencia en el papel en el video musical «All Too Well» dirigido por Taylor Swift debido a la huelga pero si lo destaca en cuanto que ella es una «voz generacional y fuerza creativa» de esas Beyonce que marcan historia. Ahora que su película concierto esta en las salas de cine; se habla que arrasará Taylor Swift. Se estima que “The Eras Tour” recaudará $100 millones de dólares en 3.859 teatros de Estados Unidos. Sin contar el recaudo internacional que estará estimado entre $30 y $50 millones de dólares. En Colombia se han visto salas llenas y el presagio de su éxito. Volviendo a lo de directora, Levy dijo que ella no ha dicho nada y se ve que seguirá el camino.

TAYLOR SWIFT TIENE TODO PARA SER DIRECTORA DE CINE



Lee más noticias de entretenimiento.