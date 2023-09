in

Taylor Swift aceptó «juego» del amor de Travis Kelce y asistió al partido de los Chiefs de Kansas City.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La semana pasada, medios deportivos y de los chismes en los Estados Unidos, hablaron que Taylor Swift y Travis Kelce, estarían saliendo juntos. El campanazo o ratificación era una invitación del jugador de la NFL para que la cantante asistiera a un partido. A lo que Swift ni corta ni perezosa, asistió y disfrutó el partido de este domingo de los Kansas City Chiefs vs Chicago Bears en uno de los privados del equipo en compañía de la madre de Travis. De inmediato, paparazzis estuvieron atentos y las cámaras de la transmisión, quienes no dejaron de poncharla y verla feliz cuando este logró un touchdown. Al final el campeón del Súper Bowl LVII logró escabullirse con ella según registro de redes sociales además que se habla que ella salió escondida en un contenedor de crispetas y se fueron en un auto descapotado a cenar. No hubo besos pero si cogida de manos y sonrisas, reporta el porta TMZ y otros portales de celebridades de este «juego del amor».

Lee más noticias del entretenimiento.