[Video] Taxistas protestan frente al búnker de la Fiscalía, piden que no quede impune el asesinato de su compañera

Taxistas se aglomeraron sobre la Autopista Norte a las afueras de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Medellín. Piden que no quede impune el asesinato de su compañera.

Video: cortesía ciudadana.

Con una ‘pitazón’, son más de 100 los conductores que llegaron para exigir que la investigación avance.

En medio de la protesta uno de los taxistas manifestó, «cuando un taxista mata a un ladrón a la hora está capturado y vea en este caso no hay video, no hay avance, no hay nada».

Blanca Inés G. C, fue asesinada en un aparente robo y su cuerpo fue dejado al lado del vehículo que conducía.

Las autoridades ya identificaron que fueron un hombre y una mujer los asesinos y ofrecieron $80 millones en recompensa para quien de información que permita capturarlos y dejarlos tras las rejas.

