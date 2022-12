[VIDEO] ¡Qué agresividad! Taxista en Medellín amenazó a conductor con un vidrio

in

En video quedó registrado el momento en el que un taxista con vidrio en mano amenaza a un conductor, sucedió en Medellín.

Video: cortesía

En la grabación se observa como el taxista rompe una botella y con el vidrio en la mano amenaza al conductor. Al parecer, el hecho se registra luego de un choque entre los dos vehículos.

Al revelar la grabación y lo sucedido, el conductor reveló, “este señor frenó en seco en la 33 y tuve que esquivarlo, pero le alcancé a pegar al retrovisor. Esta fue su reacción, ¿Qué me hubiera hecho si yo no tuviera el seguro de la puerta o me hubiera bajado en ese momento?».

Ya han sido varios los casos de intolerancia en las vías que se han registrado en los últimos días.

Más noticias de Medellín.