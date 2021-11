¡Qué honradez! Taxista en Manizales devolvió $10 millones que un pasajero dejó olvidados

Cristian, es un taxista manizaleño que hoy es noticia por su honradez, pues devolvió a un ciudadano, $10 millones que dejó en un bolso en su vehículo.

El taxista buscó al dueño del dinero

El conductor contó que recogió a un hombre en el sector de El Cable y lo llevó hasta El Triángulo, momentos después se percató que había dejado olvidado el bolso con tantos billetes, pero ya no logró ubicarlo.

“Cuando me percaté informé a la central de taxi y me llevé el bolso para mi casa a la espera de que el dueño llamara a reportar la pérdida, pero nunca lo hizo. Así que me di a la tarea de buscarlo personalmente, porque tenía claro que eso no era mío y quería devolverlo”, le narró el taxista a El Tiempo.

El hombre dio aviso a la Policía de lo ocurrido y ellos se sumaron a la búsqueda del propietario del dinero. Pero pasaron varios días y el hombre no aparecía.

Fue el pasado lunes 1 de noviembre, cuando el taxista recibió una llamada, era el dueño del dinero. De acuerdo con medios de comunicación, el dueño del dinero muy agradecido le entregó una recompensa por su honradez, civismo y por dar tan buen ejemplo.

