Resumen: José Eduardo Chalá Franco, taxista de 56 años, aceptó cargos por tentativa de homicidio tras arrollar a 11 personas, incluidos cuatro menores, en San Cristóbal sur. Conducía ebrio y violó pico y placa.

Taxista borracho arrolló a 11 personas en Bogotá y aceptó los cargos: dos niños están con muerte cerebral

Un taxista de 56 años identificado como José Eduardo aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación tras arrollar a once personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra de la localidad de San Cristóbal sur en Bogotá.

El siniestro vial, ocurrido en la noche del 8 de noviembre, dejó a dos niños en estado crítico con muerte cerebral y a otras nueve víctimas con lesiones de diversa consideración.

Según el reporte de las autoridades, el sujeto estaba bajo de los efectos de bebidas alcohólicas, presentando grado dos de embriaguez al momento del impacto.

El coronel John Silva, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, confirmó que el taxista también circulaba en violación a la medida de pico y placa vigente ese día.

Las víctimas del atropellamiento incluyen a cuatro menores de cuatro meses, 7, 12 y 15 años de edad, además de siete adultos. Los menores de 7 y 15 años sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, manteniéndose hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Victoria. Según el parte médico más reciente, la adolescente de 15 años se encuentra en proceso de establecimiento de muerte encefálica, mientras que el niño de 7 años recibe tratamiento para neuroprotección cerebral.

Durante la audiencia judicial ante el Juez 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Chalá Franco admitió su responsabilidad frente a los delitos de tentativa de homicidio agravado y lesiones personales dolosas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de sus redes sociales exigiendo que el conductor enfrente pena de prisión.

«Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal», manifestó el mandatario local, quien expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó el acompañamiento permanente del equipo de la Secretaría de Salud desde el momento del accidente.

Las investigaciones revelaron que el conductor tiene un historial problemático en materia de tránsito. Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el vehículo involucrado registra más de diez comparendos relacionados con conducción en estado de embriaguez, exceso de velocidad y estacionamiento en lugares prohibidos. La general Susana Blanco, directora de la Seccional de Tránsito de la Policía, confirmó estos antecedentes que evidencian un patrón reiterado de violaciones a las normas de movilidad.

Los familiares de las víctimas permanecen en vigilia a las afueras de los centros asistenciales exigiendo justicia.

El vehículo tipo taxi fue inmovilizado por las autoridades y el caso fue remitido a la Fiscalía URI de Molinos para continuar con el debido proceso judicial. La captura del conductor se legalizó y actualmente se encuentra a la espera de la audiencia donde se definirá la medida de aseguramiento correspondiente, la cual se realizará también bajo reserva.

