Resumen: En la escena del crimen habrían encontraron la hoja de un cuchillo, elemento que presuntamente fue sido utilizado para el ataque.

¡Taxista atacado con cuchillo! A Elkin lo dejaron muerto sobre el volante de su taxi

Minuto30.com .- Un lamentable suceso ha conmocionado en Medellín. Elkin Mario S. P., un taxista de 71 años, falleció en la madrugada del martes 16 de septiembre de 2025, tras ser víctima de un ataque con arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron en el barrio El Danubio, en la carrera 92A con calle 44A, donde el hombre fue encontrado gravemente herido al interior de su vehículo a eso de las 10 y 40 de la noche.

Según cue4ntan testigos, se halló al taxista recostado sobre el volante, con una lesión en la espalda que le comprometió un pulmón. Elkin Mario, quien vestía un buzo azul, pantalón gris y tenis negros, fue auxiliado de inmediato y trasladado en su mismo taxi a un centro hospitalario del occidente. Posteriormente, fue remitido a un Hospital de mayor complejidad, donde lamentablemente falleció alrededor de las 2:05 a.m.

Las primeras versiones extraoficiales indican que Elkin Mario no se encontraba laborando en el momento del incidente, pues dicen que un conocido lo habría contactado para solicitarle un servicio, pero él se habría negado debido a que estaba descansando.

Las autoridades iniciaron la investigación que lleve a esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

