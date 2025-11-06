Resumen: Taxista asesinado a sangre fría en la vía hacia Hispania. Las autoridades investigan el homicidio en el sector El Bosque, en medio de la preocupación por la seguridad en el Suroeste antioqueño.

¡Lo mataron en plena vía! Taxista de Andes fue baleado sin piedad en Antioquia

Un taxista identificado como Daniel, oriundo del municipio de Andes, fue asesinado con arma de fuego mientras transitaba por la vía que comunica con Hispania.

El homicidio ocurrió en el sector conocido como El Bosque, una zona rural donde se han reportado otros hechos de violencia en los últimos meses.

Según los primeros reportes, Daniel fue interceptado por sujetos armados que lo atacaron a sangre fría, disparándole en repetidas ocasiones. El cuerpo de la víctima fue hallado sobre el volante del taxi que conducía.

Testigos que pasaron minutos después por el lugar inicialmente creyeron que se trataba de un accidente de tránsito. Sin embargo, al percatarse de la presencia de casquillos de bala en la carretera, alertaron de inmediato a las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado los móviles exactos del homicidio, ni si se trató de un intento de hurto o un ataque dirigido. Agentes de la Policía y la Fiscalía ya adelantan las investigaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del crimen.

