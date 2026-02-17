¡Taxi inmovilizado! Fico denuncia a conductor pillado tirando escombros en plena vía

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades recordaron que este tipo de acciones no solo afectan la estética de los barrios, provoca inundaciones

Minuto30.com .- La estrategia de “denuncia ciudadana + cámaras de seguridad” sigue dándole resultados a la administración de Federico Gutiérrez. A través de sus redes sociales, el mandatario local informó sobre la sanción a un taxista que fue sorprendido utilizando su vehículo de trabajo para arrojar escombros en el espacio público de Medellín.

Gracias al reporte oportuno de un ciudadano, las autoridades activaron el sistema de cámaras de la ciudad, logrando rastrear el recorrido del taxi hasta que fue interceptado por patrullas de la Policía Metropolitana.

Consecuencias inmediatas para el infractor

A diferencia de otros casos donde solo se aplica una multa, esta vez la sanción fue más allá debido al uso del vehículo para la falta:

Inmovilización del vehículo: El taxi fue enviado directamente a los patios, afectando la herramienta de trabajo del conductor o propietario.

Comparendos ambientales: Se aplicaron las multas máximas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Proceso administrativo: El conductor deberá responder por el mal uso del espacio público y la gestión inadecuada de residuos sólidos.

“Consciencia y Autoridad”

El alcalde fue contundente en su mensaje, enviando una advertencia clara a quienes insisten en ensuciar la ciudad:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Ayer también tuvimos conocimiento de un taxi desde donde estaban tirando escombros… ¡Se necesita consciencia, pero también autoridad!”, expresó Gutiérrez.

El impacto del arrojo de escombros

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones no solo afectan la estética de los barrios, sino que:

Obstruyen el paso peatonal.

Atraen plagas y generan focos de infección.

En temporada de lluvias, estos residuos suelen terminar en las alcantarillas, provocando inundaciones en las vías principales.