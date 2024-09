Tatum O’Neal despide a su padre Ryan O’Neal a quien le debe su carrera actoral y recibió un Premio de la Academia.

La muerte del actor de de Paper Moon y Love Story, sigue generando emociones. Esta vez es Tatum O’Neal la hija del actor Ryan O’Neal quien sorprendió con un emotivo mensaje de ella y el nieto del actor. A sus 82 años, recuerda que Luna de Papel fue un emotivo poema cinematográfico donde una hija y padre se conectaron. En un comunicado enviado a la Revista People, expreso: «Siento una gran pena por el fallecimiento de mi padre». Entre muchos rumores, se hablaba de un distanciamiento porque Ryan estuvo casado con Farrah Fawcett ex de Lee Majors «El Hombre Nuclear». Tatum agregó «Él significó mucho para mí. Lo amaba mucho y sé que él también me amaba. Lo extrañaré por siempre y me siento muy afortunado de que hayamos terminado en tan buenos términos». Fue su hijo fruto del matrimonio con el tenista John McEnroe, Sean McEnroe, quien compartió una foto en los 30 años de Paper Moon en con toda la familia (foto de nuestra nota). «Esta es una de las fotos más memorables de mi vida. La última vez que estuvimos todos juntos fue en el 30 aniversario de Paper Moon en 2003. Podría llorar de gratitud porque todos en esta foto todavía están vivos. Estamos todos capaces de volver a unirse después de tantos años de dificultades. Si los O’Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible». Recuerdo que cobra vigencia por la muerte de Ryan.

TATUM O’NEAL Y RYAN O’NEAL «PAPER MOON» 1973 /2023



El Dato: Cómo se enamoró y conoció Ryan O’Neal a Farrah Fawcett. «Su mejor amigo le pidió que la llevara a cenar. Esa noche se enamoraron y que quedaron prendados. Estuvieron juntos desde 1979 hasta 1997.

