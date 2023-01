[VIDEO] Mujer puso tatuajes a sus gemelos idénticos para poder diferenciarlos

in

Una joven madre confundida por el parecido de sus gemelos idénticos, se le ocurrió una manera ‘creativa’ para diferenciarlos, pero fue muy criticada en redes sociales.

Esta mamá quiso diferenciar a sus bebés gemelos de una manera épica y se le ocurrió tatuarlos, para así no confundirse más, y como es normal ahora en esta época, decidió comentarlo en redes, pero recibió bastantes ataques, además de algunos consejos que sí terminó tomando.

Kaitlin, madre de dos bebés gemelos idénticos, llegó hasta el sitio de tatuajes, pero allí le indicaron que no era posible, porque eran unos bebés y la edad mínima para esto debe ser de al menos 16 años.

Por lo que, sin rendirse, decidió tatuarlos igual, pero ahora lo hizo ella y desde su casa. Pero no, no se asusten, claramente, no pudo hacerlo profesionalmente, y usó unos tatuajes temporales.

