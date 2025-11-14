A pocos días de que inicie la XX edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, el Comité Olímpico Colombiano anunció los abanderados.

Se trata de la luchadora Tatiana Rentería y el pesista Yeison López de la delegación nacional y estarán en la ceremonia de apertura, que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre.

La elección del COC destaca el brillante desempeño reciente de ambos atletas en la élite mundial, marcando el inicio del Ciclo Olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El levantador de pesas Yeison López se presenta como una de las máximas figuras de Colombia.

El oriundo de Istmina, Chocó, llega al certamen como el vigente campeón mundial en arranque y total, ostentando además los récords mundiales correspondientes.

Su historial reciente incluye haber sido uno de los cuatro medallistas colombianos en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, donde conquistó la medalla de plata en la categoría de los 89 kilogramos.

Tatiana Rentería y Yeison López, abanderados de Colombia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Por su parte, Tatiana Rentería es una de las referentes nacionales en la disciplina de Lucha. La atleta cerró de manera brillante la participación colombiana en París 2024 al obtener la medalla de bronce en la categoría de los 76 kilogramos.

Con su logro, Rentería devolvió una presea al medallero de la Lucha colombiana después de las conseguidas por Jackeline Rentería en Pekín 2008 y Londres 2012.

Con este honor, la luchadora nacional comienza un nuevo ciclo con la mira puesta en las próximas citas olímpicas.

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.

El evento contará con la participación de 17 delegaciones nacionales, incluyendo a los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), así como a naciones reconocidas e invitadas.

