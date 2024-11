Tatiana Cañizales, más conocida como la “Baby Flow” hizo un llamado a los padres de familia para que acepten a sus hijos tal cual son, sin juzgarlos por sus orientaciones sexuales.

La ex participante de La Voz Kids, que en el 2014 brilló por su talento, le contó al programa La Red, que tuvo que pasar por un proceso muy duro al aceptar su orientación sexual.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

No solo fue duro compartirlo con su mamá y su familia, sino que Tatiana recibió amenazas de la familia de su pareja y a los padres de algunos de sus amigos, quienes afirman que lo que ella tiene se los va a “contagiar” a sus hijos.

Tatiana expresa que siente el apoyo y el amor de su mamá y además hace una invitación a los padres, para que acepten a sus hijos tal cual son.

“El consejo que doy, más que todo a los papás, es que apoyen a sus hijos porque no está mal y todos los papás que yo conozco sé que quieren ver a sus hijos felices. No hay necesidad de tratar mal, de amenazar; no hay necesidad de hacerle daño a alguien porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, todo se basa en el respeto” expresó la cantante para el programa La Red.

Lea también: Un patrullero y un civil, los nuevos capturados en caso de chuzadas a exniñera de Laura Sarabia

Hoy en día, Tatiana se siente feliz y amada por su mamá y por su familia, pero lo más importante, se siente feliz y cómoda con ella misma.

Más noticias de entretenimiento