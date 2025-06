Tatiana Calderón brilla en Watkins Glen con su mejor resultado en IMSA

Resumen: Tatiana Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, logró su mejor resultado en la IMSA Michelin Endurance Cup al finalizar en la sexta posición en la categoría GT Daytona (GTD) en las desafiantes Sahlen’s Six Hours of the Glen. Compartiendo el Ford Mustang GT3 No. 66 con Till Bechtolsheimer y Joey Hand, Calderón completó 64 vueltas con un ritmo constante, contribuyendo significativamente a este primer top 10 en su trayectoria en IMSA y el mejor resultado para Gradient Racing con el Ford Mustang, a pesar de las cambiantes condiciones meteorológicas y múltiples incidentes en la carrera.