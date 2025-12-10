¡Histórico triunfo! Tatiana Calderón gana las 3 horas de Costa Rica y se convierte en la primera mujer en lograrlo

La piloto colombiana Tatiana Calderón ha escrito un nuevo capítulo en la historia del automovilismo centroamericano al conquistar la victoria general en la categoría GTS Light de las prestigiosas 3 Horas de Costa Rica, un evento especial que sirvió como final del GT Challenge Américas.

Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, compitió como invitada junto al costarricense Sergio Solís con el equipo SYS Racing, compartiendo un Porsche 992. La dupla demostró un desempeño excepcional a lo largo de la jornada, que estuvo dividida en dos válidas de 1 hora y 15 minutos cada una.

El equipo logró asegurar un primer y un segundo puesto en las dos mangas de la competencia, resultados que sumados les otorgaron el triunfo absoluto en su categoría. Con esta memorable actuación, la bogotana se consagra como la primera mujer en ganar esta icónica carrera, uno de los eventos más representativos del automovilismo de la región.

Sergio Solís fue clave en el inicio de ambas válidas, marcando un ritmo fuerte y entregando el Porsche en posiciones estratégicas.

Tatiana Calderón tomó el relevo en cada stint final, enfrentando intensas batallas contra un Porsche 911 y un Ferrari, y luchando con determinación para asegurar las posiciones que garantizaron la victoria.

“Fue un honor compartir el auto con Sergio. Hizo un trabajo fantástico en ambas salidas y juntos pudimos pelear por el triunfo,” comentó la piloto Claro tras el festejo.

Por su parte, Solís resaltó la calidad de su compañera: “Tener a Tatiana en el equipo fue un privilegio. Sabíamos que contábamos con la estrategia y el ritmo, y verla cerrar ambos heats con tanta determinación fue impresionante.”

Con una asistencia de más de ocho mil espectadores y transmisión en vivo, esta primera experiencia de Tatiana Calderón en Costa Rica cierra su temporada 2025 con un triunfo inolvidable junto a Sergio Solís y el equipo SYS Racing.

