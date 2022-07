[VIDEO]: Tatán Mejía pidió una Tablet por Internet y mostró lo que le llegó

in

El motociclista y finalista del reality Masterchef, Tatán Mejía, contó en sus redes sociales la experiencia que tuvo al comprar un articulo tecnológico por Internet.

En sus historias de Instagram Mejía contó que hace un tiempo se le había dañado su tablet, pues esta se le había caído, por lo que decidió tomar la decisión de buscar una nueva por internet.

«Se me cayó mi tablet hace un tiempo, se le dañó la pantalla y ya no me estaba funcionando, entonces decidí comprar una nueva por internet», comenzó contando el moticiclista.

Tatán Mejía pidió una Tablet por Internet y mostró lo que le llegó

Luego de la espera por su nuevo producto, destapó la caja, cuando se llevó la sorpresa que lo que venía en el interior de la misma no era su esperada tablet, ni una referencia parecida, era una tabla de cocina envuelta en papel vinipel.

