«¡Se me acabó el matrimonio!»: Tatán Mejía tras acalorado beso con Aída Morales en MasterChef

Durante el capitulo del pasado viernes del programa de cocina MasterChef Celebrity, se registró una acalorada escena entre dos de los participantes del concurso. Se trata de Tatán Mejía y Aída Morales, quienes eran pareja durante un reto de la caja misteriosa.

Y es que tras preparar un plato con gran dificultad por los ingredientes con los que contaban, Aída Morales le expresó a los chef, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, que debido a esto, cuando ellos les preguntaron qué harían, “nosotros dijimos besarnos”, y, acto seguido, le plantó un beso a Tatán Mejía, esposo de la presentadora Maleja Restrepo.

“¡Ay, no! Se me acabó el matrimonio”, expresó Tatán Mejía y agregó: “Mi amor eso no cuenta como infidelidad porque yo me quedé quieto”, dijo el corredor de Freestyle Motocross.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues el hecho generó asombro y risas entre sus compañeros de competencia. Además, su esposa Maleja Restrepo se pronunció a través de su cuenta de Instagram, poniéndole una serie de condiciones a Tatán por el beso con Aída.

«Como usted se picoteó a alguien, recoja la toalla. Me deja dormir en el lado que yo quiera, ¿listo? y fuera de eso, me hace el favor y mañana me trae cafecito», le dice entre risas.

