Tarde pasada por lluvias en Medellín: Inundaciones y quebradas desbordadas este 7 de diciembre

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que los equipos de emergencia de la ciudad están actualmente atendiendo diversas afectaciones causadas por las lluvias. El mandatario señaló que personal de la Alcaldía de Medellín, en conjunto con el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y el cuerpo de Bomberos Medellín, se encuentran desplegados en el terreno.

La atención se centra principalmente en situaciones de inundación en vía pública que han derivado en afectaciones directas a varias viviendas. Los incidentes reportados están localizados en áreas cercanas a las cuencas de dos importantes afluentes de la ciudad: la Quebrada La Picacha y la Quebrada Altavista.

El personal de emergencia, incluyendo a los Bomberos y el equipo técnico del DAGRD, continúa en el sitio realizando labores de evaluación exhaustiva para determinar el alcance total de los daños y coordinar las acciones de mitigación necesarias. Se están inspeccionando tanto las infraestructuras viales como las estructuras residenciales comprometidas por el desbordamiento o el represamiento de las aguas.

A pesar de la gravedad de las inundaciones y el impacto en las viviendas aledañas a las quebradas, el Alcalde Gutiérrez emitió un parte de tranquilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento del reporte oficial, no se habían reportado personas lesionadas como consecuencia directa de las emergencias.