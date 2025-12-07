Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Tarde pasada por lluvias en Medellín: Inundaciones y quebradas desbordadas este 7 de diciembre

    Bomberos, equipo técnico del DAGRD y funcionarios de la Alcaldía atienden las emergencias por fuertes lluvias

    Publicado por: SoloDuque

    Tarde pasada por lluvias en Medellín: Inundaciones y quebradas desbordadas este 7 de diciembre

    Resumen: A pesar de la gravedad de las inundaciones y el impacto en las viviendas aledañas a las quebradas, el Alcalde Gutiérrez emitió un parte de tranquilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales que los equipos de emergencia de la ciudad están actualmente atendiendo diversas afectaciones causadas por las lluvias. El mandatario señaló que personal de la Alcaldía de Medellín, en conjunto con el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y el cuerpo de Bomberos Medellín, se encuentran desplegados en el terreno.

    La atención se centra principalmente en situaciones de inundación en vía pública que han derivado en afectaciones directas a varias viviendas. Los incidentes reportados están localizados en áreas cercanas a las cuencas de dos importantes afluentes de la ciudad: la Quebrada La Picacha y la Quebrada Altavista.

    Bomberos atienden emergencias en Medellín por fuertes lluvias este 7 de diciembre. Foto: Fico Gutiérrez

    El personal de emergencia, incluyendo a los Bomberos y el equipo técnico del DAGRD, continúa en el sitio realizando labores de evaluación exhaustiva para determinar el alcance total de los daños y coordinar las acciones de mitigación necesarias. Se están inspeccionando tanto las infraestructuras viales como las estructuras residenciales comprometidas por el desbordamiento o el represamiento de las aguas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    A pesar de la gravedad de las inundaciones y el impacto en las viviendas aledañas a las quebradas, el Alcalde Gutiérrez emitió un parte de tranquilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento del reporte oficial, no se habían reportado personas lesionadas como consecuencia directa de las emergencias.

    Emergencias en Medellín por fuertes lluvias este 7 de diciembre. Foto: captura de video

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


