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    ¡Tarde pasada por agua! SIATA reporta fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá y corregimientos

    En su reporte más reciente, el SIATA advirtió que las lluvias persistirán en estos sectores. Se recomienda a los conductores transitar con precaución

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tarde pasada por agua! SIATA reporta fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá y corregimientos

    Resumen: De acuerdo con los radares meteorológicos, entre la 1:50 p. m. y las 2:20 p. m., el clima ha registrado variaciones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido varios reportes durante la tarde de este miércoles debido al incremento de las precipitaciones en la subregión, las cuales han afectado principalmente a los municipios del sur y a las zonas rurales.

    lluvias sabaneta

    El balance de las lluvias:

    De acuerdo con los radares meteorológicos, entre la 1:50 p. m. y las 2:20 p. m., el clima ha registrado las siguientes variaciones:

    San Antonio de Prado: Fue el sector con el aguacero inicial más fuerte, registrando acumulados máximos de hasta 8 mm en tan solo cinco minutos.

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    Sur del Valle de Aburrá: Las lluvias se han mantenido e intensificado en municipios como Sabaneta (con acumulados de 3 mm), La Estrella (1.5 mm) y Caldas (0.8 mm).

    Otros corregimientos: Sectores como Palmitas y Santa Elena también han presentado precipitaciones, aunque de menor intensidad (0.5 mm).

    Pronóstico y recomendaciones por las fuertes lluvias

    En su reporte más reciente, el SIATA advirtió que las lluvias persistirán en estos sectores. Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad por el asfalto mojado y a la comunidad mantenerse atenta a los niveles de las quebradas.

    lluvias en medellin

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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