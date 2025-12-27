Tapion se perdió en el barrio Santa Cruz y su familia lo busca

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La familia de Tapion, un gato de 9 años, no pierde la esperanza de encontrarlo. El felino se encuentra desaparecido desde el pasado 15 de octubre de 2025, cuando fue visto por última vez en el sector de la Calle 98A con Carrera 49, en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín.

    Dada la naturaleza tímida de Tapion, sus dueños creen que podría estar resguardado en alguna vivienda del sector o atrapado en algún espacio de difícil acceso, por lo que piden a los vecinos revisar sus patios, garajes y techos.

    Detalles para identificar a Tapion:

    Nombre: Tapion.

    Edad: 9 años (es un gato adulto).

    Color: Atigrado (rayado).

    Señas particulares: Tiene sus colmillos prominentes (sobresalen un poco) y es muy maullador, aunque suele ser temeroso con los desconocidos.

    Han pasado varios meses desde su desaparición, pero en muchos casos de gatos tímidos, estos suelen ser alimentados por vecinos que no saben que tienen dueño. Si usted ha visto a un gato de estas características merodeando por Santa Cruz o si recientemente llegó un nuevo “visitante” a su cuadra, por favor informe de inmediato.

    Cualquier información sobre su paradero es vital para que Tapion regrese al hogar que lo extraña profundamente.

    Contacto directo: +57 322 468 81 20

    La unión de la comunidad es la mejor herramienta para el reencuentro de las mascotas. Por favor, comparta esta publicación en los grupos de WhatsApp de su barrio. ¡Ayúdanos a encontrarlo!

    Sonia López

