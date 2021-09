Por no usar tapabocas durante ataque de asma, un niño es bajado de un vuelo

La mujer y su hijo de 2 años fueron expulsados de un avión luego de que el niño sufriera un ataque de asma y no lograra resistir el tapabocas por lo que, según la aerolínea, no cumplía con las normas de vuelo.

El pasado lunes, un avión de American Airlines regresó al origen de su vuelo para hacer bajar del aparato a un niño de dos años, junto a su madre y abuela, porque el pequeño no podía usar el tapabocas correctamente durante un ataque de asma, según detallaron medios internacionales.

En el vuelo, de Filadelfia a Miami, viajaba Amanda Pendarvis, madre del pequeño, su hijo de dos años, y su madre.

El niño sufrió un ataque de asma, por lo que no podía usar “correctamente” la mascarilla, lo que llevó al asistente de vuelo a hacer volver al avión al aeropuerto para que dos policías los escolten, en redes sociales el caso causó indignación.

Pendarvis, publicó algunos video que dejaban ver lo sucedido a través de sus estados de Instagram y detalló que fue la «experiencia más humillante/traumática» y que el asistente de vuelo, al que llamó Carl, es «verdaderamente malvado».

A mother has alleged that an American Airlines flight attendant kicked her and her son off of a flight because the two-year-old could not wear a mask properly during an asthma attack.

Story upcoming at @NationalFile pic.twitter.com/4OajeHrMAz

— Jack Hadfield 👍🇬🇧 (@JackHadders) September 14, 2021