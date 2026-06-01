Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    El tango sigue conquistando en Medellín: cerca de mil personas respaldan histórica postulación

    Cada vez más ciudadanos se suman a una iniciativa que busca darle un reconocimiento histórico al tango en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El tango sigue conquistando en Medellín: cerca de mil personas respaldan histórica postulación

    Resumen: Cerca de mil personas han respaldado la postulación del tango en Medellín como Patrimonio Cultural Inmaterial. Las firmas podrán entregarse hasta el 15 de julio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El proceso para reconocer el tango en Medellín como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito continúa sumando apoyos ciudadanos. Cerca de mil personas han respaldado con su firma la iniciativa que busca incluir este género musical y sus expresiones asociadas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad.

    La propuesta es impulsada por la alcaldía con el acompañamiento técnico del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín.

    Además, cuenta con la participación de bailarines, músicos, investigadores, promotores culturales y representantes de la comunidad tanguera, quienes trabajan en la consolidación de la postulación.

    Según las autoridades, el objetivo es reconocer la importancia histórica, artística y social que ha tenido el tango en Medellín, una ciudad que durante décadas ha construido una estrecha relación con este género musical y sus diferentes manifestaciones culturales.

    El documento que será presentado ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural a mediados de julio incluirá una caracterización de los saberes, prácticas y expresiones relacionadas con el tango. Asimismo, identificará a las comunidades involucradas y expondrá los argumentos que sustentan la solicitud de reconocimiento patrimonial.

    Las personas interesadas en respaldar la iniciativa podrán hacerlo hasta el próximo 15 de julio. Para facilitar la participación ciudadana, la Alcaldía habilitó mecanismos presenciales y digitales para la recolección de firmas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Lea también: Yailin ‘La Más Viral’ comparte una dolorosa noticia y conmueve a sus seguidores: “Íbamos a ser tres”

    Uno de los principales escenarios para promover el apoyo será el Festival Internacional de Tango, que este año celebra dos décadas de realización y se desarrollará entre el 8 y el 14 de junio. Durante el evento, los asistentes podrán acceder a códigos QR dispuestos en diferentes espacios para sumarse a la iniciativa.

    Además, quienes deseen respaldar el proceso podrán hacerlo de manera presencial en la Casa del Patrimonio, ubicada en la Avenida Palacé.

    En caso de que la postulación sea aprobada, entre 2026 y 2027 se avanzará en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia, herramienta que permitirá proteger y fortalecer las tradiciones asociadas al tango en Medellín, mientras se define su inclusión definitiva dentro del patrimonio cultural de la ciudad.

    El tango sigue conquistando en Medellín: cerca de mil personas respaldan histórica postulación

    Foto de cortesía.

    El tango sigue conquistando en Medellín: cerca de mil personas respaldan histórica postulación

    Foto de cortesía.

    El tango sigue conquistando en Medellín: cerca de mil personas respaldan histórica postulación

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.