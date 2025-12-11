¡Tan drámatico! Taxista sacó machete por un simple choque en Itagüí

Resumen: Taxista saca machete tras choque de moto y taxi en el Centro de la Moda de Itagüí. ¡Accidente de tránsito escaló a 'drama de barrio' este 11 de diciembre!

Minuto30.com .- Parece que la alegría navideña llegó tarde para algunos, pues este jueves 11 de diciembre, justo a las 10 de la mañana, el ambiente se puso picante en el famoso Centro de la Moda de Itagüí.

La tranquilidad del glamour fue interrumpida por un modesto accidente de tránsito: un taxi y una motocicleta chocaron. Lo que debió ser un simple intercambio de seguros y algo de papeleo, escaló al nivel de “drama de barrio”.

Y es que, al mejor estilo de las películas de acción local, uno de los protagonistas, ni corto ni perezoso, decidió sacar su as bajo la manga, o más bien, su filo bajo el asiento: un taxista se armó de un machete para resolver el altercado.

Por supuesto, el hecho atrajo todas las miradas y los celulares que captaron en video la escena, demostrando que en el Centro de la Moda no solo se exhiben prendas, sino también el temperamento de la época decembrina.

