    Fotos y Videos

    ¡Tan drámatico! Taxista sacó machete por un simple choque en Itagüí

    ¡La escena atrajo todas las miradas… y los celulares!

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tan drámatico! Taxista sacó machete por un simple choque en Itagüí

    Resumen: Taxista saca machete tras choque de moto y taxi en el Centro de la Moda de Itagüí. ¡Accidente de tránsito escaló a 'drama de barrio' este 11 de diciembre!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Parece que la alegría navideña llegó tarde para algunos, pues este jueves 11 de diciembre, justo a las 10 de la mañana, el ambiente se puso picante en el famoso Centro de la Moda de Itagüí.

    La tranquilidad del glamour fue interrumpida por un modesto accidente de tránsito: un taxi y una motocicleta chocaron. Lo que debió ser un simple intercambio de seguros y algo de papeleo, escaló al nivel de “drama de barrio”.

    Y es que, al mejor estilo de las películas de acción local, uno de los protagonistas, ni corto ni perezoso, decidió sacar su as bajo la manga, o más bien, su filo bajo el asiento: un taxista se armó de un machete para resolver el altercado.

    Por supuesto, el hecho atrajo todas las miradas y los celulares que captaron en video la escena, demostrando que en el Centro de la Moda no solo se exhiben prendas, sino también el temperamento de la época decembrina.

    Taxista sacó hasta machete para "arreglar" un simple choque en Itagüí.

    Taxista sacó hasta machete para “arreglar” un simple choque en Itagüí. Foto: Captura de video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


