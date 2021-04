¡Tan de malas! Hombre murió aplastado por su propio vehículo

En Bolton, Inglaterra, un hombre se encontró con la muerte luego de que fuera aplastado por su propio vehículo al tratar de impedir que rodara cuesta abajo.

La víctima de 69 años de edad, acababa de pasear a su perro en un parque cercano y al abrir una de las puertas laterales del vehículo, el automóvil comenzó a rodar.

Para detenerlo, se ubicó en la parte trasera del vehículo, pero se resbaló y terminó siendo aplastado.

“Simplemente tropezó y terminó debajo del auto (…) no he podido dormir desde que lo vi, es horrible”, declaró para el diario The Sun Lee Houghton, un vecino testigo de este trágico hecho.

Su hijo de 25 años, se encontraba sentado en el asiento del copiloto cuando sucedió el hecho.

“Su hijo estaba gritando, estaba devastado. Es horrible, todos están realmente consternados por eso”, agregó Lee Houghton.

Los paramédicos acudieron al lugar pero el hombre fue declarado muerto.

