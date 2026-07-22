¿Tan bella y tan sola?

Resumen: He pensado que como he elegido mal… no sé si desde el cielo elegirán para mí la persona ideal para compartir su vida con la mía

Esta libertad que disfruto, viajo donde quiero, hago lo que quiero, es realmente fascinante

¿Tan bella y sola? es la pregunta que te dicen muchas personas sorprendidas al ver que una mujer exitosa, atractiva e inteligente, no tenga pareja. No sé si te ha pasado a ti, porque a mí si me ha sucedido y muchas veces.

La última vez que escuché esa pregunta fue hace unos días en el salón al lado de mi local, mientras me hacían una pedicura. La manicurista es una bella mujer, pero casada y con hijos, obviamente con perspectiva de vida muy distinta a la mía, me hizo esta segunda pregunta: ¿Qué se siente estar sola?

Mi respuesta fue sin pensar e inmediata: Libre. En paz.

Mientras me preguntaba por qué no tenía pareja, le contaba lo feliz que me siento conmigo misma, la paz que por fin tengo que no estoy dispuesta a perder. Entonces entre decirle que se acercan hombres inadecuados, o comprometidos, o mas jóvenes, o que no me interesan, le explicaba lo mucho que me había costado tener la paz que hoy tengo. Por eso es tan difícil dejar entrar a alguien en mi vida, le dije.

Pensaba en los años que estuve con la persona equivocada. Enamorada, ciega, infeliz y reprimida. Las veces que estando con alguien realmente estaba sola en las noches, mientras el acompañaba a otras mujeres.

Ahora, luego de todo lo vivido, esta libertad que disfruto, viajo donde quiero, hago lo que quiero es realmente fascinante. Esta paz que me deja el alma rebosante de una alegría inexplicable, honestamente tendría que pensarlo bien para arriesgarme a perderla.

He pensado que como he elegido mal… no sé si desde el cielo elegirán para mí la persona ideal para compartir su vida con la mía. De repente recuerdo las palabras de mi abogado dominicano y gran amigo, José Miguel Martínez Cornielle, cuando me decía que los hombres no pueden con mi empuje. Qué le voy a hacer, me digo a mí misma: no puedo dejar de ser yo para encajar en la vida de alguien.

Así que mientras eso pasa, sigo disfrutando de mi libertad, de mi espiritualidad y de mi tranquilidad.

Si alguien te pregunta ¿tan bella y sola?, respóndele: esta belleza es feliz, libre, y vive en paz.

Abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Puedes seguirla en las redes bajo Vionette Pietri