[VIDEO] Taliana Vargas acepta y enfrenta el vitíligo con amor: «mensaje para quién lo necesite»

Taliana Vargas fue diagnosticada desde el año 2020 con vitíligo y aunque es una enfermedad que tiende a cambiar el aspecto físico (la piel), y por lo que algunas personas sufren complejos y hasta fuertes depresiones, la exreina constantemente sirve de inspiración para dar ánimo a esas personas que sufren lo mismo que ella.

La también actriz, comparte en sus redes sociales, cómo estas manchas blancas cada vez crecen y son más, expresando que a pesar de que el proceso de aceptación ha sido difícil, hoy no le queda más que amarlas y que en definitiva, no hay mejor terapia y tratamiento, que el amor, el amor propio.

Sobre esto, compartió un bellísimo video, donde está en una sesión fotográfica y en este resalta esas manchas ocasionadas por el vitíligo, que hoy la hacer ver tan bella.

«En la calle, en redes por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que Aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación. Aprendí a amarlas no pican, no duelen son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas. Ámalas son lindas.. tag a alguien con vitíligo que necesite leer este mensaje» Escribió Taliana en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taliana Vargas (@talianav)

