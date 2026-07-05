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    Talento puro a los 2 añitos: así logró el «Rayo» Mosquera subirse al podio nacional de BMX en Ibagué

    ¡Del tetero a las pistas! El pequeño ‘Rayo’ de 2 años se robó el show en el Festival Sanjuanero de BMX

    Publicado por: SoloDuque

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    "El Rayo" Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía
    Talento puro a los 2 añitos: así logró el «Rayo» Mosquera subirse al podio nacional de BMX en Ibagué

    Resumen: El camino hacia el podio no fue fácil, pero el pequeño gigante del Huila dejó el corazón en cada manga hasta asegurar la anhelada medalla de bronce para su departamento.

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    Minuto30.com .- El deporte infantil del departamento del Huila sigue demostrando que tiene un futuro brillante, y esta vez el protagonista de la historia apenas está dando sus primeros pasos en la vida, pero ya vuela sobre las pistas.

    Representando con el alma al Club Escarabajos del municipio de Rivera, el talentoso piloto de tan solo 2 años, Dominic Cabrera —bautizado en el mundo deportivo como el ‘Rayo’ Mosquera—, logró un espectacular tercer lugar a nivel nacional.

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    «El Rayo» Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía

    La hazaña se llevó a cabo durante el prestigioso Festival Sanjuanero de BMX celebrado en la ciudad de Ibagué, Tolima, una competencia de alto nivel que suma puntos clave para el ranking nacional.

    Evolución y berraquera en cada curva

    Competir en la categoría Strider (bicicletas sin pedales) requiere destreza y mucha valentía. A su corta edad, el ‘Rayo’ Mosquera demostró una constancia impecable, superándose a sí mismo en cada salida a la pista.

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    «El Rayo» Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía

    El camino hacia el podio no fue fácil, pero el pequeño gigante del Huila dejó el corazón en cada manga hasta asegurar la anhelada medalla de bronce para su departamento.

    El camino al podio del ‘Rayo’ Mosquera

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    Un homenaje a las raíces maternas

    Detrás del apodo del pequeño gigante del BMX hay un detalle muy especial. Los apellidos completos del campeón son Dominic Cabrera Mosquera. Al darse a conocer como el ‘Rayo’ Mosquera, su entorno ha querido rendirle un merecido y hermoso tributo a su familia materna.

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    «El Rayo» Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía

    Un reconocimiento a ese pilar fundamental y a esa herencia que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida en el ámbito deportivo. ¡Un aplauso inmenso también para ellos por impulsar este gran talento!

    Apoyemos el talento local

    Triunfos como el de Dominic resaltan la importancia de visibilizar y apoyar el deporte formativo en la región, un esfuerzo que requiere el respaldo de toda la comunidad y las instituciones.

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    «El Rayo» Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía

    Para acompañar de cerca el prometedor proceso de este pequeño gran campeón, su familia y el club invitan a todos los amantes del deporte a seguir sus aventuras sobre ruedas en sus redes sociales oficiales: @ElRayoMosquera en Instagram y TikTok.

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    «El Rayo» Mosquera en las pistas de BMX: una promesa que ya pisas los podios nacionales. Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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