¡Tal cual!, así son ellos señor juez

Mientras viajaba en el bus rumbo a la universidad, imaginé que estaba en un juzgado describiendo a mis estudiantes por algo que había sucedido al interior del aula, no me interesó pensar en el delito cometido sino en la forma como debía describirlos. Ya en el estrado empecé hablando del estudiante “turista”, aquel que sólo va a clase por temporadas, aparece en invierno o verano, me refiero al estudiante que uno cree que se ha retirado o que canceló la asignatura por inasistencia, pero, como por arte de magia uno lo ve cómodamente sentado, eso sí, nunca en el mismo lugar, ya que como turista deambula también por todo el salón. Por otra parte, -señor juez- está el estudiante “mermado”, quien nunca se sabe el nombre correcto de la asignatura que matriculó, jamás se aprende el nombre del profesor, tampoco el de sus compañeros, le da lo mismo decirle Pedro a Pablo, que Rodrigo a Ricardo; es tan escaso de neuronas que le es difícil aprenderse el horario de las clases, de ahí que ande con los elementos y las tareas equivocadas, se le olvidan las fechas de los exámenes, los cuales presenta sin saber los temas que debía haber estudiado, aunque muestra interés su mermadez salta a la vista. ¡Ah!, en repetidas ocasiones resulta metido en el salón equivocado del cual debe salir con sigilo para no ser abucheado.

También existe el “payaso”, aquel estudiante que a pesar de sus problemas personales trata de mantener dibujada una sonrisa enlazada en su buen humor, pero, es de anotar que sus chistes o apuntes se dan generalmente cuando el grupo está más atento y organizado; aunque sus bromas, en algunos momentos, pueden ayudar a hacer agradable el ambiente del curso, como profesor debo estar atento que no se me parrandee la clase y acabe todo convertido en un carnaval. Así mismo, -señor juez- en clase, no falta el “poderoso”, el estudiante que aduce tener vínculos familiares o parentesco con el rector, el decano o algunos profesores, no camina sino que levita, acostumbra mirar por encima del hombro a los demás y no admite reparos ni reproches. No falta el “opinador”, el estudiante que todo lo sabe, es tan emotivo que sin dejar que el profesor concluya la idea ya tiene su brazo alzado pidiendo la palabra, aunque tengo paciencia para escuchar sus aportes con atención, algunos compañeros se molestan cada vez que él interviene. Por algún lugar del aula está, según los mismos estudiantes, el “batracio” o sapo que llaman, no se le escapa nada, sus ojos dan vueltas y sus orejas parecen dos antenas con wifi incluido, casi siempre enreda con su lengua lo que escucha con sus oídos.

Deambula también por el aula el “cusumbo solo”, se mantiene solo, casi no le gusta hablar ni compartir, pareciera que le molestaran las personas. Otro actor del salón es el “comelón”, con disimulo traga y traga sabiendo que está prohibido comer en el aula, por su figura se deduce que el único ejercicio físico que hace es masticar. Con su canasta plástica en la mano aparece por todos lados el “vendedor ambulante”, comerciante en potencia que ofrece chicles, galletas, confites y muchas cosas más. También tengo en clase, -señor juez- al astronauta, vive en la luna y su reino no es de este mundo. Haciéndose cada vez más visible aparece el “cotizón”, un joven bien organizado, engominado y portador de un vello facial bien definido y aseado, dicen sus compañeros que él se cree irresistible. Agazapado en la parte de atrás del aula está el “inconforme”, nada le sirve, nada le gusta, todo le aburre, todo lo critica, según él; los horarios son los peores, los profesores no saben nada, sus compañeros son primarios y mal educados, en fin… Muy juntos están el “mostrón” y el “extravagante tecnológico”, el primero un estudiante a quien poco le preocupa el saber, en su mente ronda la imagen de Rambo en todas sus dimensiones, a pesar del frío y las inclemencias del clima sus camisas sin mangas y los pantalones cortos son sus aliados para mostrar sus carnes abultadas; y el segundo, aquel que saca de todo, computador, tableta, celular, calculadora, parece un robot.

Con mucho respeto, -señor juez- me referiré a las mujeres, empezando por la “modelo”, aquella que casi siempre llega tarde para llamar la atención, entra caminando en zig zag y no pierde un momento para acariciarse el cabello y darle un retoque a su cara, su ropa es vistosa y sus zapatos la elevan por encima de los demás compañeros de curso, al querer decir algo no sólo usa su voz, sino también sus gestos y posturas. Entre ellas, está también la “comunicadora”, todo lo cuenta, habla y habla todo el día, cuando no está hablando de su novio, está contando detalles de sus aventuras femeninas, habla tanto que siempre tiene una historia que contar, cuenta cosas de sus hermanos, sus tíos, sus amigos y hasta de sus vecinos. Como no mencionar a las “siamesas”, siempre están unidas, generalmente son grupos de dos o tres, máximo cuatro, andan juntas por toda la universidad, van juntas al baño, entran y salen juntas, en cafetería están siempre juntas, hacen los reclamos al profesor juntas, y, por último, -señor juez- falta mencionar la “consentida y llorona”, aquella que se resiente por todo y cree que todos quieren hacerle daño, es mimada, prevenida y sobre todo muy desconfiada.

¡Qué falta hacen los estudiantes! Los pisos, los muros, las puertas y todo aquello que forma el edificio son solo una mole de cemento fría y muda, la vida de los claustros educativos son los estudiantes con su energía, sus alegrías y tristezas que en ocasiones hacen visibles. Cada estudiante es una historia, una biografía por escribir. Me bajé del bus y pensé que eso que había imaginado lo debía escribir y lo escribí, tal vez, en otro viaje urbano, se me ocurra describir a mis colegas profesores, obvio con el debido respeto y admiración que siento por ellos.