Taiwán protesta por las acusaciones de racismo del director general de la OMS

El Gobierno de Taiwán protestó y condenó hoy las acusaciones de racismo que vertió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que hay una campaña en su contra de la que era conocedora la cancillería taiwanesa.

“Protesto enérgicamente por las acusaciones de que Taiwán está instigando ataques racistas en la comunidad internacional”, dijo hoy la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen.

“Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años, hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie qué se siente al estar discriminados y aislados”, apuntó Tsai, cuyo país no forma parte de la OMS al chocar frontalmente con el principio de “una sola China” propugnado por Pekín.

“El pueblo taiwanés no diferencia por el color de la piel o el idioma: todos somos hermanos. Nunca hemos dejado que la imposibilidad de unirnos a organizaciones internacionales minimizara nuestro apoyo a la comunidad internacional”, apostilló la mandataria.

También desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán expresaron su desacuerdo por lo que llamaron “acusaciones sin fundamento” y exigieron una rectificación.

Asimismo, en la cancillería taiwanesa apuntaron que si se habían producido críticas contra Tedros por internet por su forma de manejar la emergencia sanitaria, el Ministerio no tiene mandato ni jurisdicción para controlarlas.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Ginebra, Tedros se centró en supuestos insultos provenientes de Taiwán como respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si las críticas recibidas por parte de otros líderes, como el presidente estadounidense, Donald Trump, están complicando las operaciones de la OMS.

“Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán. Hay que ser honestos. Voy a ser claro: de Taiwán. Y Taiwán, el Ministerio de Exteriores también, conoce la campaña. Y no se disociaron (de ella). Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó”, dijo Tedros.

“Puedo asegurarte que se han producido ataques personales desde hace más de dos y tres meses”, agregó Tedros. “Comentarios racistas, insultos, ‘negro’. Estoy orgulloso de ser ‘negro’. No me importa. Hasta amenazas de muerte. Me dan igual”.

Este martes, Trump acusó a la OMS de estar “sesgada” a favor de China y de haberse “equivocado” al no alertar antes del coronavirus, y amenazó con congelar los fondos que Washington aporta a la organización y que en el periodo 2016-2017 suponían más de tres cuartas partes de su presupuesto.

A eso también respondió este miércoles Tedros, quien pidió “poner en cuarentena” cualquier intento de politización de la pandemia del coronavirus porque este desafío sanitario solo podrá superarse si los países muestran unidad interna y solidaridad internacional.

A esta polémica se une la surgida a finales de marzo a raíz de una entrevista por videoconferencia con la radiotelevisión hongkonesa RTHK con el adjunto a la dirección general de la OMS Bruce Aylward.

En ella, Aylward aseguró no haber escuchado una pregunta sobre la posibilidad de la admisión de Taiwán en la OMS, terminó la llamada cuando la entrevistadora le insistió en que quería conocer su opinión sobre la estrategia taiwanesa contra el virus y, finalmente, tras una nueva llamada, el entrevistado rechazó responderla diciendo que ya había abordado la estrategia de China.

Hasta la fecha, Taiwán -un país de 23 millones de habitantes- ha diagnosticado 380 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 y cinco muertes por la resultante neumonía COVID-19.

EFE