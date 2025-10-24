Taekwondo: Inicia la participación colombiana en el Campeonato Mundial de Wuxi, China

La delegación colombiana de Taekwondo comenzó su camino en el Campeonato Mundial de la disciplina que se celebra en Wuxi, China, desde este viernes 24 de octubre. El certamen se extenderá hasta el próximo jueves 30 de octubre.

Un total de 12 atletas colombianos, 5 mujeres y 7 hombres, bajo la dirección técnica de René Forero y William Duarte, viajaron al gigante asiático para competir en esta edición del Mundial, la segunda que se realiza en China tras la de Pekín (Beijing) en 2007.

Entre los integrantes de la selección nacional se destacan nombres como Andrea Ramírez, Miguel Ángel Trejos, Danna Ramírez, Jefferson Alfredo Ochoa, Natalia Prieto y Daniel Ramírez, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país.

El evento internacional contará con 14 categorías en total: 7 femeninas ($-49, -53, -57, -62, -67, -73$ y $+73$ kilogramos) y 7 masculinas ($-54, -58, -63, -68, -74, -87$ y $+87$ kg). Cada día de competencia se disputarán dos finales, una por cada rama.

Las competencias se inauguraron este viernes con las categorías de $+87$ kg. masculino y $-57$ kilogramos femenino.

La participación colombiana arrancó con César Silva en la ronda de 64 de la categoría de peso pesado masculino, quien lamentablemente cayó en su debut ante el afgano Ali Akbar Amiri.

La jornada de este sábado 25 de octubre traerá nuevos desafíos para Colombia. David Sánchez competirá en la categoría de $-63$ kilogramos masculinos, iniciando el certamen en la ronda de 128 contra el japonés Hidetaka Maeda.

Por su parte, la destacada Andrea Ramírez debutará en los $-49$ kg. femenina, enfrentándose a Galina Medvedeva.

