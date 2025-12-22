Resumen: Un bus que transportaba contratistas de EPM se volcó en la vía interna de Hidroituango, dejando varias personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Yarumal. Equipos de emergencia atendieron la situación, y hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Se presume que el accidente se produjo por una falla en los frenos.

¡Susto en la vía a Ituango! Bus con contratistas de EPM se vuelca tras presunta falla de frenos

Un bus que transportaba trabajadores contratistas de EPM se volcó este lunes en la vía interna del proyecto Hidroituango, en el sector El Bombillo, kilómetro 7+700, dejando varias personas lesionadas.

Según información preliminar, el vehículo trasladaba personal hacia las instalaciones de la central hidroeléctrica. Se presume que el accidente se produjo tras una falla en los frenos, lo que habría provocado que el bus perdiera el control y terminara volcado sobre la vía.

De acuerdo con TeleMedellín, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al hospital de Yarumal, donde reciben atención médica. Equipos de Bomberos de Ituango y del servicio de emergencia de Hidroituango acudieron al lugar para brindar asistencia y garantizar la atención de los lesionados.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. Se espera que en las próximas horas se presente un reporte oficial que precise el número de personas involucradas, el estado de salud de los afectados y las causas exactas del accidente.

Este nuevo incidente enciende las alarmas sobre la seguridad vial en la región, teniendo en cuenta la cantidad de accidentes registrados en los últimos días en Antioquia.