¡Susto en Itagüí!: Bomberos logran contener un incendio estructural en parqueadero del sector Ditaires

Resumen: Por el momento, los equipos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Minuto30.com .- La noche de este viernes, 10 de abril, se vio interrumpida por las sirenas en el municipio de Itagüí. Un incendio estructural encendió las alarmas de la comunidad en el reconocido sector de Ditaires, obligando a una rápida intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los voceros oficiales, la conflagración se registró específicamente en las instalaciones del Parqueadero Santa Ana.

Emergencia contenida a tiempo

Ante el llamado de auxilio, la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí desplegaron sus tripulaciones hacia la zona. Gracias a las maniobras tácticas y a la pronta respuesta de los socorristas, se confirmó que el fuego ya se encuentra totalmente contenido, lo que mitigó el riesgo de propagación hacia otras estructuras o vehículos cercanos.

A la espera del balance final

Por el momento, los equipos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros. La Dirección de Gestión del Riesgo indicó que, una vez finalicen estas tareas de aseguramiento del área, entregarán el informe completo y detallado sobre las posibles causas de la conflagración y el balance exacto de los daños materiales en el parqueadero.