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Resumen: Fuera del susto, no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad; la emergencia no pasó a mayores gracias a que los pasajeros portaban sus chalecos salvavidas y a la rápida intervención de la comunidad y las autoridades.

Susto en El Rodadero: Fuerte oleaje vuelca lancha con turistas en Santa Marta

Minuto30.com .- Momentos de angustia vivieron decenas de bañistas en la tarde de este domingo en el sector de El Rodadero, cuando una embarcación dedicada al transporte turístico sucumbió ante la fuerza del mar.

El incidente, captado en video por varios testigos, se produjo debido a un fenómeno de mar de leva que ha azotado las costas del Magdalena durante las últimas horas.

El rescate: Solidaridad en la orilla

De acuerdo con los reportes preliminares de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, la lancha se encontraba realizando maniobras cerca de la playa cuando una serie de olas de gran altura superó la capacidad de la embarcación, provocando su volcamiento, resultando afectados un grupo de turistas que se disponía a desembarcar.

La respuesta de auxilio fue inmediata; otros lancheros, carperos y bañistas se lanzaron al agua de inmediato para auxiliar a los ocupantes.

Fuera del susto, no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad; la emergencia no pasó a mayores gracias a que los pasajeros portaban sus chalecos salvavidas y a la rápida intervención de la comunidad y las autoridades.

Dimar activa alertas por “mar de leva”

La Dirección General Marítima (Dimar) ya había emitido una advertencia para este fin de semana del 22 de marzo, señalando que la dinámica meteorológica en esta temporada puede generar discrepancias peligrosas: mientras en tierra el clima parece apacible, en el mar el oleaje puede alcanzar niveles críticos para embarcaciones menores.

“Es posible que la ciudad muestre estabilidad climática y, al mismo tiempo, el mar experimente condiciones peligrosas. Reiteramos el llamado a evitar la navegación en lanchas pequeñas si no cuentan con el equipo adecuado”, explicaron voceros de la autoridad marítima.

Recomendaciones de Seguridad Marítima

Si te encuentras de vacaciones en Santa Marta, ten en cuenta estas medidas del programa “Colombia Navega Segura”:

Chaleco siempre puesto: Nunca abordes una embarcación que no exija el uso de chalecos salvavidas.

Atención a las banderas: La bandera roja prohíbe el ingreso al agua y la navegación.

Embarcaderos autorizados: No tomes lanchas en puntos no oficiales; las empresas autorizadas tienen mejores protocolos ante emergencias.