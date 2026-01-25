¡Susto en el Polideportivo de Envigado! Globo de mecha cayó en plena cancha mientras niños entrenaban

Resumen: Gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el artefacto pirotécnico causó daños considerables en la grama sintética del escenario deportivo.

Minuto30.com .- Un momento de pánico se vivió la tarde de este domingo 25 de enero en las instalaciones del Polideportivo Sur de Envigado. Un globo de mecha incandescente de grandes proporciones cayó sobre una de las canchas sintéticas justo cuando un grupo de niños se encontraba en medio de sus entrenamientos deportivos.

El incidente, reportado a la Línea Única de Emergencias a la 1:16 p. m., obligó a la intervención inmediata de los adultos presentes para evacuar a los menores y evitar que el fuego pasara a mayores. “Acaba de caer un globo gigante, los niños estaban entrenando y los adultos tuvieron que intervenir, qué peligro”, fue el angustiante reporte ciudadano compartido a través de redes sociales.

Daños materiales y respuesta de emergencia

Gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el artefacto pirotécnico causó daños considerables en la grama sintética del escenario deportivo.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado y la Oficina de Gestión del Riesgo hicieron presencia en el lugar para evaluar los daños y asegurar la zona. El Índer Envigado y la Administración Municipal ya adelantan la valoración económica de las afectaciones a la infraestructura pública.

Prohibición rotunda y seguimiento por cámaras

La Alcaldía de Envigado fue enfática al recordar que, según el Decreto 545 de 2019, el uso, fabricación y elevación de globos de mecha está totalmente prohibido en todo el territorio municipal. Estos elementos representan una amenaza latente para la vida, la fauna y la infraestructura.

Quienes infrinjan esta norma se exponen a multas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La Central de Monitoreo de Envigado ya realiza el seguimiento a través de las cámaras de seguridad en las zonas altas y sectores aledaños para identificar los puntos exactos desde donde fue elevado el globo y dar con los responsables.

Un llamado a la cultura ciudadana

Este hecho revive la preocupación por el uso de pólvora y globos en el Valle de Aburrá, prácticas que, aunque tradicionales para algunos, siguen poniendo en riesgo a los sectores más vulnerables de la población, como los niños y los animales.

Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier actividad relacionada con la elevación de estos artefactos a través de las líneas de emergencia, recordando que “un momento de diversión ajena no puede poner en jaque la seguridad de todos”.