Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas y Agentes de Tránsito, quienes gestionaron la emergencia y la posterior remoción del vehículo.

¡Susto de infarto en Caldas! Se le bloqueó la dirección y en vez de frenar aceleró: terminó metida en una casa

Minuto30.com .- Un aparatoso accidente de tránsito encendió las alarmas de los habitantes del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, luego de que un vehículo particular perdiera el control, cayera a un vacío e impactara fuertemente contra una vivienda del sector.

Pánico al volante: una falla y un error de cálculo

Según contó la mujer que conducía el vehículo, la emergencia ocurrió cuando iba por la carrera 48 en dirección a la carrera 134 sur. En medio del trayecto, la mujer notó que la dirección del carro se bloqueó por completo.

El pánico se apoderó de ella al no poder maniobrar y, en medio del susto y la confusión extrema, pisó el acelerador en lugar del freno. Este error involuntario provocó que el automóvil saliera “ventiado” hacia un desnivel, terminando su recorrido de manera violenta contra la estructura de una casa aledaña.

El saldo de la emergencia

A pesar de las impactantes imágenes y lo aparatoso del incidente, el hecho milagrosamente no dejó tragedias humanas que lamentar.

Si bien la conductora no sufrió lesión físicas aparentes, su acompañante tuvo algunas heridas pequeñas, eso si, ambos quedaron en shock tras el impacto.

La colisión dejó considerables daños tanto en la carrocería del vehículo involucrado como en la infraestructura de la vivienda afectada.

Fue necesario realizar el cierre temporal de la vía para facilitar las labores de atención.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas y Agentes de Tránsito, quienes gestionaron la emergencia y la posterior remoción del vehículo.