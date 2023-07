VIDEO. La suspensión provisional no está contemplada en el fallo de la CIDH: Procuradora

in

El cruce de comunicaciones y pronunciamientos entre la procuradora Margarita Cabello y el Presidente de la República, ha tomado niveles desconocidos e insospechados en la vida institucional colombiana, por cuenta de la prórroga de la suspensión provisional del cargo al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.

En un evento académico en la Universidad Católica en Bogotá, la jefa del Ministerio público aseguró que se está generando un caos institucional en medio de un proceso electoral, cuando en su parecer el Presidente de la República desconoce las competencias constitucionales de la Procuraduría, para investigar, suspender y sancionar a funcionarios de elección popular.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Cabello, en tono vehemente dijo: “Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el Presidente de la República, que desconociendo el estado social de derecho quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia elaborada por la asamblea nacional constituyente, determinó de que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino que la ejercen múltiples autoridades, porque la lucha contra la corrupción sobrepasa los límites casi que del mundo entero”.

La Procuradora General de la Nación insistió en que dentro del ordenamiento jurídico todos los servidores públicos y funcionarios están obligados a acatar las decisiones de las autoridades judiciales y disciplinarias, sin excepción alguna, al señalar: “en Colombia, estado de derechos y democracia todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el estado de derecho en nuestro país como es la Corte Constitucional”

La afirmación de Cabello se sustenta en el aval que la Corte Constitucional le da al Ministerio Público para adelantar investigación, juzgamiento y sanción de todos los funcionarios, incluidos los de elección popular, a pesar de los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y explicó: “la suspensión provisional, que es lo que originó todo esto, es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia de la Corte Interamericana, la suspensión provisional es una medida cautelar, no es una sanción; Por lo tanto, el tratar de traer, interpretando la de decisión de la Corte Interamericana a una medida de suspensión provisional no es adecuado”.

La procuradora Cabello fue más allá y señaló que es inadmisible que se trate de generar un caos institucional en medio de un proceso electoral y que lo que debe hacer el Presidente es nombrar a una persona que se encargue de la Alcaldía de Riohacha como, según señaló, lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 30 años.

En respuesta a los señalamientos de la Procuradora, el ministro de Justicia Néstor Osuna, aseguró que Colombia no es una isla, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad y en tal sentido prevalece sobre el ordenamiento jurídico interno.

Más noticias de Colombia