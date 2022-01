Suspenden el porte de armas de fuego en 91 municipios de Antioquia

Empezó a regir el acto administrativo que suspende de manera general el permiso para porte de armas en algunos municipios de Antioquia.

Desde el pasado jueves 20 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 regirá la resolución en 91 municipios antioqueños.

La Cuarta Brigada, dio a conocer oficialmente que quienes actualmente cuenten con el permiso especial, este estará vigente hasta el próximo 11 de febrero y posterior a ello hasta tanto no se encuentre renovado, no podrán portar las armas, so pena de su incautación.

La medida de suspensión general también acoge a aquellos titulares de armas traumáticas, de conformidad a la clasificación que estas ostentan como armas de fuego, de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021.

Excepción a la suspensión del porte de armas

La resolución, especifica que están exceptos de la medida, el personal activo y de Reserva de la Fuerza Pública; los congresistas y Secretarios Generales del Senado y Cámara; magistrados, fiscales, procuradores, contralores; gobernadores y alcaldes; deportistas y coleccionistas de armas debidamente acreditados.

Municipios en los que ya rige la medida

Lea a continuación la resolución emitida por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.

Le podría interesar:

Cárcel para tendero acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años en Medellín https://t.co/7z4xt5cdfH — Minuto30.com (@minuto30com) January 24, 2022