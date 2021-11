Suspendieron partido por fuegos artificiales, uno le explotó a jugador

Durante el partido de fútbol de la Primera División de Irlanda se vivió una lluvia de fuegos artificiales, pero pasaron tremendo susto cuando un petardo estalló cerca de un jugador, quien tuvo que ser atendido inmediatamente.

El pasado 5 de noviembre el encuentro entre el Waterford y el Shamrock Rovers se detuvo cuando aficionados lanzaron al campo de juego fuegos artificiales y uno de estos impactó sobre el jugador Anthony Worsdworth, del equipo local, quien abandono la cancha tras caer al césped y fue asistido por sus compañeros.

“Los dos individuos fueron arrestados y expulsados por Gardai (Policía irlandesa). El club cooperará plenamente en cualquier asunto de seguimiento y también emitirá prohibiciones indefinidas de asistir al estadio de Tallaght a las personas interesadas”, publicó el Rovers en un comunicado de prensa.

El incidente ocurrido al minuto 16, el árbitro Rob Hennessy decidió sacar a ambos futbolistas del campo, y no regresaron hasta que se tuvieron las condiciones de seguridad para seguir disputándolo.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF

— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021