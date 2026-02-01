Menú Últimas noticias
    Suspenden el Millonarios DIM por condiciones climáticas: ¿cuándo se jugará?

    La suspensión obliga a ambos cuerpos técnicos a replantear sus cargas físicas para el lunes

    Publicado por: SoloDuque

    Condiciones climáticas adversas obligan ala suspensión del partido Millonarios - DIM
    Condiciones climáticas adversas obligan ala suspensión del partido Millonarios - DIM. Foto Redes Sociales
    Suspenden el Millonarios DIM por condiciones climáticas: ¿cuándo se jugará?

    Resumen: La suspensión obliga a ambos cuerpos técnicos a replantear sus cargas físicas para el lunes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que prometía ser un cierre de jornada vibrante entre el “Embajador” y el “Poderoso” terminó en un campo de juego anegado. Sobre el minuto 55 del segundo tiempo, y con el marcador estancado en un 0-0, el juez central tomó la decisión de retirar a los equipos hacia los camerinos debido a que el balón ya no rodaba sobre la grama del escenario capitalino.

    Las intensas precipitaciones no dan tregua, convirtiendo el campo en una verdadera piscina que pone en riesgo la integridad física de los futbolistas.

    ¿Cuándo se reanuda el partido?

    Tras una inspección técnica y el diálogo entre los delegados de la Dimayor, los árbitros y los capitanes de ambos clubes, se confirmó que las condiciones no son aptas para continuar el domingo.

    Se especula que la fecha de reanudación podría ser el lunes, 2 de febrero y se terminen los 35 minutos faltantes.

    A la hora de la suspensión, el marcador parcial es 0 – 0.

    El reto de la logística y el calendario

    La suspensión obliga a ambos cuerpos técnicos a replantear sus cargas físicas para el lunes. Para el DIM, que viene de una semana mediática intensa tras los rumores de fichajes bomba, este descanso obligado podría ser un arma de doble filo antes de completar el trámite en Bogotá.

