Suspenden el porte de armas de fuego en 91 municipios de Antioquia

in

Fue emitida una resolución de suspensión general de armas de fuego en 91 municipios antioqueños. La medida empezó a regir desde el 9 de febrero e irá hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el documento, la medida suspende de manera general el permiso para porte de las mismas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada, que abarca 91 municipios, comprendiendo las subregiones del Norte, Oriente, Occidente, Suroeste y el Área Metropolitana Del Valle de Aburrá.

La medida se emite en consonancia con lo ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2636 del 30 de diciembre de 2022, concerniente a la suspensión general del porte de armas de fuego, misma que busca mantener y preservar las condiciones de seguridad de la ciudadanía y con ellos la protección de sus derechos.

Quienes cuenten con permiso especial, el mismo estuvo vigente hasta el 10 de febrero del año en curso y posterior a ello hasta tanto no se encuentre renovado, no podrán portar las armas, so pena de su incautación.

La medida de suspensión general también acoge a aquellos titulares de armas traumáticas.

Más noticias de Antioquia.