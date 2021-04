Suspendido Gobernador

La ciudadanía lo premio con el voto y la fiscalía es la que lo detuvo en dos ocasiones. No estamos juzgando, no estamos cuestionando, no somos fiscales, somos la ciudadanía que cuestiona y se pregunta lo mismo que muchos hablan en las redes sociales, ya no hay pasillos repletos en La Alpujarra especulando con el tema. La situación es compleja, como la propia campaña electoral, que había desarrollado en pocos meses y con premura ganando la delantera a los otros candidatos.

El fiscal no lo ha llamado a juicio y todo parece que está en pruebas y de esas pruebas, dan cuenta de los años del asunto que lo juzga. La suspensión del cargo tiene tanto de largo y ancho como las subregiones de Antioquia. A la fecha no se conoce de otro gobernador suspendido por los mismos hechos. Las encuestas le daban una margen de favorabilidad con otros gobernadores vecinos.

¿Quién no sabe quién es el gobernador? Es tarea obligada en escuela e institución educativa, es un referente departamental y ha estado en un periodo anterior en el mismo cargo y fue alcalde, sin contar que fue editor del periódico el Mundo que se acabó con la pandemia, que azota los medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Tuvo a bien una alianza llamada AMA. Gestionó temas de Hidroituango y de aguas de Antofagasta. Solo por enumerar lo mínimo de tantas gestiones.

Han suspendido, el habeas Corpus y también han suspendido otras medidas que cobijan al mandatario de los Antioqueños. Hay, por cierto, un ciudadano de nombre Sanjuán Guzmán, José Antonio, que presentó una acción constitucional, contra la fiscalía delegada en este asunto, pero fue en junio del 2020 en pleno contagio moderado, para esta etapa del proceso, el gobernador encargado ha sido el gestor de la salud de los antioqueños.

Los meses han pasado, la fiscalía no se pronuncia, en el centro administrativo departamental, esperan al gobernador, para seguir adelantando los programas y proyectos que se habían presentado en su plan de gobierno 2020-2023, el contagio del virus aumenta, como los cargos que se deben aclarar del gobernador, que tiene en vilo su credibilidad a cuestas, y a todas estás, porqué está suspendido, el gobernador, pregunta: un campesino de frontino y otro del corregimiento de Versalles.

Lea también: Entre año y año